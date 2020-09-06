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Эколога Ирину Сухий обвинили в участии в акции 3 сентября. Но ее даже не было в Минске

В квартире ее 93-летней матери провели обыск.


Дочь Ирины рассказала, что около 13.30 6 сентября неизвестные люди пришли в квартиру и забрали мать "на беседу". "Она спрашивала, брать ли паспорт, собирать ли вещи, ей сказали:“ Мы вас не задерживаем, это просто разговор", — говорит девушка. - Позволили ей одеться при открытых дверях»

Сухий доставили в Советское РУВД, но долгое время дежурный РУВД отрицал семье, что она там.

Через несколько часов в квартиру, где проживает Ирина, пришли с обыском. В квартире была только 93-летняя мать Ирины Сухий.

"Бабушка вообще не понимала, что происходит, она не знала, что маму задержали, - говорит дочь Сухий. - Я пришла уже под конец обыска, когда они уже забрали все, что хотели. Не было ни понятых, никого. Мне показали вверх ногами какое-то удостоверение и бумагу, где было написано об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Никаких документов мне не оставили, потому что сказали, что я не имею на них права, так как не была при начале обыска».

Суд над Ириной Сухий состоится 7 сентября. По сведениям семьи, ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии 3 сентября.

"Она в этот вечер уехала на хутор, много людей это знают", - говорит дочь.
Свабода
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