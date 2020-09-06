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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В ходе протестов разбита первая витрина. Силовиками

Сегодня, 6 сентября, в Минске традиционно состоялся марш. Люди мирно вышли в центр города, дошли до Дворца Независимости, постояли около кордона пару часов и начали расходиться. И тут ОМОН озверел. Люди в форме и без нее начали брутально задерживать людей с применением силы.

Onliner сообщает, что во время жестких задержаний в Минске часть людей забежала в кофейню на проспекте Победителей, чтобы укрыться в ней, а хозяева заведения закрыли в него вход. Но люди в гражданском палками разбили дверь и таки вытащили оттуда людей. Попытки заступиться привели лишь к большей агрессии со стороны силовиков. Вот видео того, как это было:
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