В ходе протестов разбита первая витрина. Силовиками
Сегодня, 6 сентября, в Минске традиционно состоялся марш. Люди мирно вышли в центр города, дошли до Дворца Независимости, постояли около кордона пару часов и начали расходиться. И тут ОМОН озверел. Люди в форме и без нее начали брутально задерживать людей с применением силы.
Onliner сообщает, что во время жестких задержаний в Минске часть людей забежала в кофейню на проспекте Победителей, чтобы укрыться в ней, а хозяева заведения закрыли в него вход. Но люди в гражданском палками разбили дверь и таки вытащили оттуда людей. Попытки заступиться привели лишь к большей агрессии со стороны силовиков. Вот видео того, как это было:
20:41 06/09/2020
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