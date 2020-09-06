В ходе протестов разбита первая витрина. Силовиками

Сегодня, 6 сентября, в Минске традиционно состоялся марш. Люди мирно вышли в центр города, дошли до Дворца Независимости, постояли около кордона пару часов и начали расходиться. И тут ОМОН озверел. Люди в форме и без нее начали брутально задерживать людей с применением силы.