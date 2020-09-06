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МВД не располагает данными о распылении газа силовиками в Минске

Оперативно-ситуационный штаб МВД на данный момент не располагает информацией об использовании слезоточивого газа сотрудниками милиции в отношении участников несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье.

"В оперативно-ситуационном штабе пока не располагают информацией о том, что был использован слезоточивый газ (сотрудниками правоохранительных органов – Прим.)", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ранее о возможном использовании силовиками некого газа у кордона возле Дворца независимости сообщил ряд белорусских СМИ.
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