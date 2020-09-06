МВД не располагает данными о распылении газа силовиками в Минске
Оперативно-ситуационный штаб МВД на данный момент не располагает информацией об использовании слезоточивого газа сотрудниками милиции в отношении участников несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье.
"В оперативно-ситуационном штабе пока не располагают информацией о том, что был использован слезоточивый газ (сотрудниками правоохранительных органов – Прим.)", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Ранее о возможном использовании силовиками некого газа у кордона возле Дворца независимости сообщил ряд белорусских СМИ.
20:32 06/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение