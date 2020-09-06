МВД не располагает данными о распылении газа силовиками в Минске

Оперативно-ситуационный штаб МВД на данный момент не располагает информацией об использовании слезоточивого газа сотрудниками милиции в отношении участников несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье.