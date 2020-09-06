+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Российские артисты и музыканты выступили в поддержку протестующих в Беларуси

В знак солидарности российские деятели культуры читают стихи белорусских поэтов: и на русском, и на белорусском языке.

Российские артисты и музыканты выступили в поддержку протестующих в Беларуси
Российские артисты и музыканты выступили в поддержку Беларуси. Сперва это была акция солидарности с уволенными актерами Минского театра имени Янки Купалы – «Купаловцы, мы с вами!», а теперь – это уже всеобщий онлайн-марафон российских деятелей культуры в поддержку белорусов.

«Мы начали проект, как поддержку коллектива Купаловского театра. Но сейчас, глядя на то, что происходит в вашей стране, мы считаем, что должны проявить солидарность абсолютно с каждым: студент, сотрудник IT, заводчанин, пенсионер, ветеран… Белорусы, вы прекрасны, вы пример!», – сказал организатор проекта Анатолий Белый.

К акции уже присоединились Андрей Макаревич, Максим Виторган, Чулпан Хаматова, Юлия Ауг, Леонид Барац, Максим Леонидов, Алексей Кортнев, Анатолий Кот, Михаил Трухин, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Сергей Белоголовцев, Евгения Добровольская, Евгений Стычкин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]