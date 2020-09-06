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В Следственном комитете не нашли оснований для начала проверки о массовых пытках. Правозащитники не согласны

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что не нашил оснований для начала проверки по факту массовых пыток над задержанными участниками мирных акций. В то же время в СК обещают расследовать все заявления по отдельности.

Такие сведения содержатся в ответе на обращение общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет». Начальника главного управления процессуального контроля центрального аппарата СК Сергей Тишук в ответе написал:

«Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».

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«Вместе с тем по поступившим в подразделения Следственного комитета сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств, и заявлениям, которые поступят в дальнейшем, в настоящее время проводятся и будут проводиться проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке», — пообещал представитель Следственного комитета.

В свою очередь, правозащитники настаивают, что Следственный комитет в данном случае не выполнил законные требования.

Правозащитники подчеркивают, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) уголовное дело возбуждается при наличии поводов и оснований, передает БелаПАН.

«Мы убеждены, что в настоящее время у Следственного комитета достаточно данных для возбуждения уголовного дела. Это и многочисленные заявления граждан о пытках, которые поступили в территориальные отделы СК. Это и публикации в СМИ, многочисленные фото- и видеоматериалы, а также медицинские документы, которые свидетельствуют о характере и степени тяжести телесных повреждений и обстоятельствах, при которых они были получены», — говорится в комментарии правозащитной организации.
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