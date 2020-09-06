Такие сведения содержатся в ответе на обращение общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет». Начальника главного управления процессуального контроля центрального аппарата СК Сергей Тишук в ответе написал:





«Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».





Генеральная прокуратура создала комиссию для расследования пыток над протестующими в тюрьмах и на улицах





«Вместе с тем по поступившим в подразделения Следственного комитета сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств, и заявлениям, которые поступят в дальнейшем, в настоящее время проводятся и будут проводиться проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке», — пообещал представитель Следственного комитета.





В свою очередь, правозащитники настаивают, что Следственный комитет в данном случае не выполнил законные требования.





Правозащитники подчеркивают, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) уголовное дело возбуждается при наличии поводов и оснований, передает БелаПАН.





«Мы убеждены, что в настоящее время у Следственного комитета достаточно данных для возбуждения уголовного дела. Это и многочисленные заявления граждан о пытках, которые поступили в территориальные отделы СК. Это и публикации в СМИ, многочисленные фото- и видеоматериалы, а также медицинские документы, которые свидетельствуют о характере и степени тяжести телесных повреждений и обстоятельствах, при которых они были получены», — говорится в комментарии правозащитной организации.