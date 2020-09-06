«Белавиа» получила новый Embraer-175
Авиакомпания «Белавиа» получила новый самолет Embraer-175. На неделе его приемка проходила в Бразилии.
Как сообщает ОНТ, накануне ночью новый лайнер приземлился в аэропорту Минска.
Перегон самолета занял 15 часов. Он преодолел 11 тыс. км. Новый самолет имеет меньший расход топлива.
В будущем авиакомпания получил еще три Embraer, но уже нового поколения. Лайнеры приобретаются в лизинг. Первый самолет будет получен в декабря, а еще два в начале следующего года.
17:29 06/09/2020
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