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Данные Минздрава по COVID-19: за последние сутки 196 новых случаев

В Беларуси на 5 сентября выздоровели и выписаны 71 864 пациентов (плюс 21 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает Минздрав. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 711 пациентов (плюс шесть за последние сутки).


Всего в стране зарегистрировано 72 859 человек с положительным тестом (плюс 196 за сутки). Всего проведено 1 585 776 тестов (10 785 за последние сутки).

Беларусь планирует принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Людям будут предлагать ею привиться на добровольных условиях.

Тем временем Минздрав готовится к вакцинации против гриппа. Специалисты уверены: на фоне пандемии коронавирусной инфекции очень важно привиться против гриппа. Это поможет снизить риск заражения хотя бы им. Ранее бывший министр здравоохранения Владимир Караник отмечал, что сроки прививочной кампании от гриппа сместились на середину сентября, чтобы завершить ее до возможного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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