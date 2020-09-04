Получателей грантов вызывают в ОБЭП «на беседу»

Но это была теория. На практике изменения тоже есть, хотя пока незначительные. Руководителей некоммерческих организаций, которые получали гранты (а именно – иностранную безвозмездную помощь), начинают вызывать в отделы по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Об этом сообщает Центр правовой трансформации Lawtrend.





«Обращения есть, организации подтверждают, что с ним либо приходили, либо их вызывали. Но пока сложно говорить с точки зрения фактов, потому что пока практически никто не хочет говорить об этом публично», – подчёркивает Ольга Смолянко, директор центра.





Немного обобщённых цифр по вызовам от Lawtrend:





получатели не только в Минске, а ещё минимум из двух областей Беларуси;

минимум шесть организаций обратились к Lawtrend за 3 и 4 сентября;

пока все кейсы, о которых известно юристам, – в отношении средств, полученных в 2020 году

По словам Ольги Смолянко, ОБЭП часто связывается с организациями по телефону и обозначает формат встречи весьма обтекаемо – познакомиться и поговорить, в некоторых случаях – предоставить документы о деятельности.





«Это непонятно какое процессуальное действие. С организациями беседовали о том, какие проекты реализуются, куда идут деньги и так далее. Это похоже на проверку деятельности и попытку обозначить, что организации – под вниманием контролирующих органов», – говорит Ольга Смолянко.





Банки, как отмечает Ольга Смолянко, также усилили контроль за снятием средств иностранной безвозмездной помощи.





ОБЭП заходил «в гости»

Публично сообщил о вызове только один человек, пост можно прочитать в соцсетях. Пишет Юлия Малькова, которая занимается проектом о женском предпринимательстве «Онлайн-академия Амбассадоров» в рамках работы организации ProWomen By.





«Итак, меня вызвал ОБЭП. Позвонили по телефону. Перед этим, оказывается, зашли «в гости» (как они сами сказали офис-менеджеру) по адресу, где я снимаю офис.





Письменно вызывать отказались, говорят, что в рамках служебных полномочий имеют право вызывать при помощи телефонной связи. Вопрос касается официально зарегистрированной безвозмездной помощи по проекту Амбассадоров, который мы делаем с января 2020. Поеду, конечно же, с адвокатом и обязательно сообщу донорам».





Встрече должна была состояться днём в пятницу, 4 сентября.





Идёт ли оперативно-розыскная деятельность?

Пока нельзя сказать, чем являются подобные вызовы с точки зрения законодательства. Но уже ясно, что





получатели «находятся под жёстким законодательным колпаком с точки зрения и теории, и практики получения иностранной безвозмездной помощи», – подчёркивает Ольга Смолянко.





Некоторые организации письменно просили предоставить документы о деятельности, ссылаясь на общий документ – закон об органах внутренних дел. Но насколько МВД на самом деле уполномочены проверять порядок получения иностранной безвозмездной помощи – под вопросом, считает собеседница.





Контроль за использованием иностранной безвозмездной помощи осуществляется на основании законодательства о контрольной и надзорной деятельности.





Этот же указ утверждает перечень контрольных органов, уполномоченных проверять деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





«И получается парадокс: органы МВД отсутствуют в перечне, – говорит Ольга. – Они могут работать лишь в случаях, являющихся исключением: при оперативно-розыскной деятельности, например. Но речь о том, что такая деятельность сейчас ведется, пока не идет.





Как трактовать происходящее с точки зрения права – тоже пока неясно. Проверки ли это? Ведь нет такого понятия, как беседа или просто предоставление информации без объективных причин».





Кого проверяют?

Многие проекты только что зарегистрированы или находятся на середине реализации.





То есть речь идёт о помощи, которая зарегистрирована в Департаменте по гуманитарной помощи Управления делами Президента, а до этого в отношении её ещё и получено заключение компетентных органов о целесообразности получения средств от профильных госорганов (таких, как министерства или местные власти).





Целесообразность определяется на основании соответствия национальным интересам страны.





«Соответственно, любая помощь уже прошла значительный фильтр. Зачем её опять проверять и требовать документы органам МВД – непонятно с точки зрения реальной траты государственных сил и средств. К тому же это – незаконченные проекты.





И когда они будут закончены, в департамент по гуманитарной деятельности предоставят отчёт, будет проверка целевого использования средств, может быть проведена проверка налоговой», – говорит Ольга Смолянко.





Что будет дальше с проектами? Они зарегистрированы и сейчас реализуются, но реализаторам как будто дополнительно показали, что их средства под контролем.





Меня вызвали в ОБЭП. Что делать?





Организация имеет право отказаться предоставлять документы, касающиеся ИБП или деятельности. Такое возможно в случае, если вам также не предоставляют документов, на основании которых с вами проводится беседа или на основании которых запрашивается документация.





И это будет законно. Незаконно истребовать документы, не имея для этого оснований.





«Если вы также столкнулись с таким вызовом или приходом к вам, то пишите, хотя бы в личку», – обращается Ольга Смолянко к НГО.