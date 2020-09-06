«Никогда не видел в Минске такого». Писатель Филипенко переехал из Питера в Беларусь

28 августа известный беларуский писатель Саша Филипенко решил вернуться из Питера домой, в Минск. 29 августа Саша начал гулять по Минску. С тех пор он записывает личный влог о событиях в Беларуси.