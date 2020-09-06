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Белстат не опубликовал статистику смертности, но передал ее в ООН. Она шокирует

В отличие от прошлых лет, статистика смертности не была обнародована в Беларуси однако при этом данную информацию в обычном порядке передали ООН, которая и обнародовала ее.

Белстат не опубликовал статистику смертности, но передал ее в ООН. Она шокирует
Цифры шокируют.

В июне 2020 рост смертности против прошлого июня составил 3753 человека.

В мае 2020 рост смертности против прошлого мая составил 1309 человек.

В апреле 2020 года рост смертности против прошлого апреля составил 543 человека.

Цифры января-марта в целом соответствуют показателям лет с низким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, который отмечался этой зимой. Но цифры смертности в мае-июне абсолютно беспрецедентны. Таких не наблюдалось ни разу за все времена, пока на сайте ООН ведется подробная статистика — с 1980 года.

Исходя из этих цифр, смертность за апрель-июнь превысила среднюю за последние 5 лет примерно на 5500 человек. Вероятно, это и есть реальный результат коронавируса в нашей стране, пишет "Наша Нива".

Он ужасен: соизмерим со странами и регионами мира, где удар Covid-19 был хуже.

По официальным данным, по состоянию на 30 июня от ковида в Беларуси умерло только 398 пациентов — почти в 14 раз меньше, чем прирост статистики смертности за апрель-июнь.

По тем же официальным данным, от 1 июля до сегодняшнего дня умерло еще 307 пациентов от ковид.

Статистика смертности от ковид, как и статистика пневмоний по отдельным районам и больницам засекречена от апреля, поэтому СМИ никак не могли ее проверить. Во всех других европейских странах статистика ковид не была засекречена. В большинстве европейских стран карантинные меры по ковидам были намного строже, что стало темой для большой полемики в нашей стране.



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