Цифры шокируют.





В июне 2020 рост смертности против прошлого июня составил 3753 человека.





В мае 2020 рост смертности против прошлого мая составил 1309 человек.





В апреле 2020 года рост смертности против прошлого апреля составил 543 человека.





Цифры января-марта в целом соответствуют показателям лет с низким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, который отмечался этой зимой. Но цифры смертности в мае-июне абсолютно беспрецедентны. Таких не наблюдалось ни разу за все времена, пока на сайте ООН ведется подробная статистика — с 1980 года.





Исходя из этих цифр, смертность за апрель-июнь превысила среднюю за последние 5 лет примерно на 5500 человек. Вероятно, это и есть реальный результат коронавируса в нашей стране, пишет "Наша Нива"





Он ужасен: соизмерим со странами и регионами мира, где удар Covid-19 был хуже.





По официальным данным, по состоянию на 30 июня от ковида в Беларуси умерло только 398 пациентов — почти в 14 раз меньше, чем прирост статистики смертности за апрель-июнь.





По тем же официальным данным, от 1 июля до сегодняшнего дня умерло еще 307 пациентов от ковид.





Статистика смертности от ковид, как и статистика пневмоний по отдельным районам и больницам засекречена от апреля, поэтому СМИ никак не могли ее проверить. Во всех других европейских странах статистика ковид не была засекречена. В большинстве европейских стран карантинные меры по ковидам были намного строже, что стало темой для большой полемики в нашей стране.









