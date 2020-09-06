+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Патриарх Кирилл возвел нового экзарха Беларуси Вениамина в сан митрополита

Патриарх Кирилл совершил в воскресенье чин возведения в сан митрополита епископа Вениамина, нового экзарха всея Беларуси, сообщили в Белорусском экзархате.

Патриарх Кирилл возвел нового экзарха Беларуси Вениамина в сан митрополита
Sputnik.by
Священный Синод Русской православной церкви 25 августа в Москве принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. БПЦ возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Решение Священного Синода РПЦ об избрании епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси было единогласным, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"(…) я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал: а давайте повременим или давайте подумаем, а может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже", - сказал патриарх после Божественной литургии, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.

По словам патриарха, такое единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к новому экзарху.

"И доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях – это доверие основывается на том что, известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное - то, что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем", - сказал Святейший.

Чин возведения совершен за Литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, на церемонии присутствовали члены Синода БПЦ, все 14 правящих архиереев.

Новый экзарх БПЦ родился 16 сентября 1968 года в Лунинце (Брестская область). Имя в миру – Виталий Иванович Тупеко.

Учился в Белорусском государственном университете – с перерывом в 1987-1989 годах на службу в армии, имеет диплом по специальности "инженер-радиофизик". Сразу после окончания БГУ поступил в Минскую духовную семинарию. В декабря 1994-го пострижен в монашество с именем Вениамин в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского.

С 2014 года по настоящее время возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархию.
Sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]