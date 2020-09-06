



Вот из статьи молодого тогда журналиста Дмитрия Быкова: «Минск наводнен слухами: «Студенты в инязе скинули ректора! Сами!» Но одной отставке ректора радоваться не стоило бы. Мне, например, Нина Георгиевна Краснова не сделала ничего плохого. Просто в Минске впервые выступили против Системы. Точнее, впервые победили».

Это было прекрасное, романтичное время. Единение прогрессивных студентов и преподавателей. Перемены были вокруг, и мы хотели сами делать свой мир. В то время я бы секретарём комитета комсомола МГПИИЯ. Жил на Слесарке. Вокруг – прекрасные друзья, супер преподаватели. Ректором была Нина Георгиевна Краснова, секретарём парторганизации Балакирев Виктор Фёдорович. Загнивание и деградация СССР приняли необратимый характер. Мы хотели перемен, ходили на концерты «Кино» и мечтали о свободе. Мы ели тортики с чаем с великими учителями Юрием Викторовичем Стуловым, Ниной Максимовной Вайнруб, Ириной Васильевной Киженцевой, Ветошкиной Мариной Кирилловной и многими другими.





Мы были против Совка, безумств коммунистической пропаганды. Наша команда КВН «Инъязва» стала чемпионом Беларуси. Прекрасные Саша Волков, Сергей Лапшин, Андрей Рубцов – наши звёзды. Выборы в Верховный Совет СССР разбудили Инъяз, обнажили дефекты в управлении институтом со стороны её ректората.





Весной 1990-го года мы вместе добились уникальной для Советского Союза, для страны за железным занавесом победы – уволили ректора. Помню, как после публичного отречения от должности мы собрались в комсомольской комнате на втором этаже корпуса «Б» праздновать нашу победу. Не помню, было ли шампанское – в те времена это был редкий товаров – но большой торт и чай были на всех. Среди нашей дружной компании была молодая динамичная преподаватель педагогики Наталья Петровна Баранова. Мы мечтали о новом институте, о настоящей академической свободе, о студенческом самоуправлении. Тогда ректором при общем ликовании большинства студентов и преподавателей был избран Макаров Владимир Васильевич (1990-1995).





В 1991 году Беларусь стала независимой страной. Мы вступили в период бурления, слома старого, поиска себя в совершенно новой среде. Казалось, что дух Инъяза, традиции вольнодумства будут жить и радовать страну настоящими профессионалами, патриотами, управленцами самого высокого уровня, но главное – честными людьми. Ценителями настоящей свободы, научной принципиальности, носителями и адвокатами лучшего в мировой культуре, литературе и общении.





Баранова Наталья Петровна в начале 1990-ых была со студентами, радовалась нашим победам. Она вошла в руководство уже Минского лингвистического университета, потом стала его ректором. Стала лояльной новой президентской власти. Баранова-инноватор была вытеснена Барановой-бюрократом.





Постепенно дух свободы, механизмы студенческого самоуправления были сведены на «нет». Уходили независимые преподаватели. Пошла насмарку работа с выпускниками. В условиях огромного спроса на знания английского языка МГПИИЯ с высокими академическими, научными стандартами начал скатываться во мглу языковых курсов, идеологического прагматизма и провластного очковтирательства. Институт советских времён оказался недостижимой планкой для университета времён Республики Беларусь. Нет сомнения, что огромный вклад в это сделала ректор Наталья Петровна Баранова.





То, что произошло в ИнЯзе (МГЛУ) в начале сентября 2020г. – яркий пример деградации некогда передового вуза не только Беларуси, но и Советского Союза. Даже в сложные, тревожные, смутные, тоталитарные времена 1980-ых, когда инъязом руководила жёсткая коммунистка Нина Георгиевна Краснова, такого преступления в отношении заведения высшего образования не было. Избивать студентов в ИХ университете, когда ИХ преподаватели стоят и наблюдают, когда ИХ ректор вызывает милицию/ОМОН, чтобы заткнуть им рот, когда даже после всего скандального, кошмарного избиения студентов инъяза ИХ ректор выступает с кондовым обращением и оправдывает своё поведение, когда мы не слышим возмущения и мнения Совета инъяза, ректората, профсоюза и студенческой организации, можно сделать вывод, что Инъяз умер. Его похоронила ректор Наталья Петровна Баранова со своей командой лизоблюдов, вросших в своих административные должности. Это проректор Тарасевич Лариса Александровна, проректор Бетеня Елена Петровна, Пашкевич Владимир Вячеславович (по воспитательной работе). Знает ли декан факультета английского языка Леонтьев Павел Михайлович традиции нашего факультета времён становления независимости нашей страны? Где его позиция? Где коллективный голос совести преподавательского состава? Друзья, вы что будете молчать, когда ваших студентов избивают в стенах НАШЕГО вуза?





Нет сомнения, что сегодня руководители инъяза, кафедр и факультетов забыли, что университет – это святое место науки и знаний. В нём нет места не то, что для применения силы, даже для нахождения милиции. Надеюсь, что среди них есть настоящие учёные, учителя и хранители святых традиций Университета.





Наталья Баранова с 1998 по 2004 год работала в Комитете по образованию Совета Европы. Неужели её в Европе не научили уважать права студентов и преподавателей университета? К сожалению, Наталья Баранова предпочла служить белорусскому Левиафану, а не Храму науки и знаний, за который мы боролись в конце 1980-ых, начале 1990-ых. Она поставила раком святые, светлые традиции некогда прекрасного университета, загнала его энергию в картофельную борозду лжи, насилия и несправедливости. Неужели вы, Наталья Петровна, в далёком 1990-м году, когда были со студентами за одно, видели свою миссию в превращение инъяза в покорного слугу Левиафана? Неужели вы на закате своей карьеры, в почтенном возрасте, не в состоянии стать голосом чести, совести и правды? Зачем вы в свои 70 лет берёте грех на душу и замазываете своё имя и имя инъяза чёрной краской?

Я всецело на стороне студентов инъяза, потому что они – за правду, свободу, справедливость и Беларусь без диктатуры и узаконенной лжи. Сегодня мы все, выпускники МГПИИЯ и МГЛУ, должны потребовать отставки ректора Барановой и тех должностных лиц, которые несут ответственность за отвратительные инциденты в стенах университета. Сегодня Совет МГЛУ должен оценить произошедшее, потребовать наказать виновных и провести выборы руководства университета, а также тех факультетов, руководители которых преступно промолчали и продолжают молчать.





В 1990-м году единство студентов и преподавателей привело к отставке ректора Красновой. Процесс был мирным, эмоциональным, но конструктивным Он закончился победой правды, свободы и справедливости. Руководители МГЛУ, преподаватели и студенты, если вы сегодня не защитите честь и достоинство избитых, задержанных студентов, если вы не начнёте процесс увольнения декретировавших Храм науки руководителей, мы станете соучастниками превращения великого МГПИИЯ в технократическую хабзу. Если вы проглотите милицейское насилие, вы не только убьёте Человека в себе. Вы похороните светлые традиции десятков тысяч выпускников, их учеников. Сегодня, когда вся Беларусь поднялась против насилия, лжи, отвратительных метастаз тоталитаризма, минский Инъяз не имеет права быть антиреволюционной Вандеей.



