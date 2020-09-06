В Минске 25 задержанных студентов выпустили из РУВД, еще 9 будут судить
Всех 34 задержанных студентов привлекли к административной ответственности.
В субботу, 5 сентября, в Минске во время протестных акций студентов было задержано 34 человека.
Всех задержанных доставили в территориальные РУВД для разбирательств, подозревая в участии в несанкционированных акциях, демонстрации негосударственной символики, выкрикивании лозунгов. К вечеру того же дня большинство задержанных студентов отпустили домой.
Всех задержанных молодых людей привлекли к административной ответственности. 25 человек были отпущены, еще девять останутся в местах временного содержания до судов, - рассказала агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Также представители силовой структуры пояснили, что тех студентов, которых оставили в ИВС - 9 человек - «повторно привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях».
12:43 06/09/2020
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