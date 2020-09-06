В субботу, 5 сентября, в Минске во время протестных акций студентов было задержано 34 человека.





Всех задержанных доставили в территориальные РУВД для разбирательств, подозревая в участии в несанкционированных акциях, демонстрации негосударственной символики, выкрикивании лозунгов. К вечеру того же дня большинство задержанных студентов отпустили домой.



