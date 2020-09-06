Белорусские медики создают независимое общественное объединение
Движение "Белые халаты" подготовило документы и устав общественного объединения. Его цель обеспечение законной, безопасной, профессиональной деятельности сотрудников здравоохранения.
Об этом сообщается в телеграм-канале движения. Целями и задачами движения являются:
- Защита медработника (правовая и юридическая), консультации медработников по вопросам права и законности. Помощь медработнику при трудоустройстве, защита интересов медорганизаций любой формы собственности.
- Сотрудничество с международными врачебными организациями и ассоциациями по проведению/ организации /обучению/мастер-классов/тренингов медицинских работников.
- Формирование профессионального общественного контроля за введением доказательных принципов эффективности работы и исключение манипуляций со статистикой.
- Общественный контроль за внедрением в обязательную практику страхования профессиональной ответственности медицинских работников нанимателем.
- Участие в разработке и утверждении клинических протоколов и методов при участии уполномоченных лиц данной инициативной организации.
- Участие в разработке и обеспечение единообразного исполнения требований законодательства в сфере здравоохранения на всей территории Республики Беларусь.
- Формирование юридических служб в здравоохранения на республиканском, областных, городских уровнях с целью правовой защиты интересов медицинских работников при разборе жалоб, в досудебном порядке, суде.
- Формирование правового института «Медицинское право» с целью обучения медицинских работников правовым основам, формирования у медработников юридической грамотности.
Движение также приглашает белорусских медиков войти в состав соучредителей нового НГО.
12:02 06/09/2020
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