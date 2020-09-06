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Платформа «Голос» предложила посчитать людей на протестах

Проект «Голос», который собирал фото бюллетеней на президентских выборах, предложил новую инициативу: подсчитать участников белорусских протестов. Сделать это попробуют через ботов в Viber и Telegram, пишет TUT.BY.


«Чтобы протестующего посчитали, ему нужно установить чат-бот „Голоса“ в Viber или Telegram. В день прогулки прислать боту команду: /ягуляю. Это можно сделать до и во время митинга или после него — если вдруг возникнут трудности с интернетом. Команда действует ровно сутки — подсчеты будут проводиться по воскресеньям. И еще в специальные дни, о которых будет сообщаться отдельно», — пишут создатели платформы.

Разработчики площадки обещают, что в реальном времени на платформе будет обновляться счётчик, который покажет, сколько белорусов протестовало в этот день.

Напомним, ранее разные источники разошлись в подсчетах числа участников протестных мероприятий. К примеру, 16 августа на протестах к стеле в Минске пришло не менее 220 тысяч по подсчетам TUT.BY, около 300 тысяч человек по оценке политического обозревателя Артема Шрайбмана, 127,2 тысячи человек по оценке испанского архитектора Давида Мансо.
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