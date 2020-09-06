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В Великобритании экоактивисты сорвали выход нескольких газет

В Великобритании экоактивисты движения «Восстание против вымирания» сорвали выпуск нескольких газет, сообщило Би-би-си.

Более 100 человек заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются такие издания, как The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. На подъездах к зданиям активисты выставили автомобили, а также установили конструкции из бамбука, к которым решили себя привязать. На своих фургонах участники вывесили транспаранты с надписями «Освободите правду» и «Беженцам здесь рады».

Британские издания уделяют недостаточно внимания изменениям климата, считают экоактивисты. Этим они и объяснили свою акцию.
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