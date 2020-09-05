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БГУ не вошел даже в первую тысячу лучших университетов мира

Белгосуниверситет единственный из отечественных вузов устойчиво входит в Times Higher Education (THE). БГУ представлен в группе 1001+ из 1500 лучших вузов мира, включенных в ранжируемую таблицу.




THE – один из наиболее авторитетных и престижных рейтингов, который оценивает только «высшую лигу» – 3% лучших университетов мира. Обработка данных по каждому вузу проходит вручную на основании пяти групп критериев: научные исследования с долей в 30%, цитируемость – 30%, образовательная деятельность – 30%, международное сотрудничество – 7,5% и доход от производства – 2,5%, сообщает пресс-служба вуза.

Тройку лидеров THE составили Университет Оксфорда, Стэндфордский и Гарвардский университеты. Из 48 включенных российских вузов наиболее высокие места заняли МГУ (174 позиция), МФТИ (201–500) и Высшая школа экономики (251–300). В группу 501–600 вошли Львовский политехнический и Сумский государственный университеты, польский Ягеллонский университет. В Эстонии – Университет Тарту (251–300), в Литве – Университет Вильнюса (801–1000).

Для улучшения рейтинговой оценки БГУ реализует долгосрочную «Дорожную карту». Она включает комплекс мероприятий по материальному стимулированию ученых к изданию научных статей в ведущих мировых журналах, подписку на полнотекстовые и реферативные базы данных, оказание методической и организационной помощи при подготовке публикаций. Необходимым условием для включения университета в список THE является издание за последние пять лет работниками вуза более 1000 научных работ, индексируемых базой данных Scopus.

Рейтинг THE вместе с Шанхайским и QS входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов. Эти известные рейтинговые агентства взаимодействуют только с 3–5% лучших университетов мира. Представленность в данном «шорт-листе» является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. Международная рейтинговая оценка в последнее время существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами.

Всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ участвует в рейтингах 12 агентств.
Thinktanks.by
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