



Авторы петиции полагают, что действия ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» сильно вредят экологии района, отравляют растущий рядом газон и нарушают правила благоустройства и содержания города Минска.





«Сотрудники ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» каждый день — 2, 3 и 4 сентября 2020 года при помощи техники Горремавтодора высыпают гору соли (принадлежащей, по нашим данным, Горремавтодор) на тротуар возле станции метро «Пушкинская». Данное действие, полагаем, вредит экологии района, отравляет растущий рядом газон и нарушает пп.4.3 п. 4 Правил благоустройства и содержания города Минска.





В соответствии со ст. 15.22 Кодекса об административных правонарушениях незаконные повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах, — влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до трехсот базовых величин.





Просим дать правовую оценку вышеописанным действиям представителей Горремавтодор, в случае установления фактов неправомерности их действий и признаков наличия нарушений, предусмотренных ст. 15.22 КоАп, привлечь виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности.





Просим также уведомить нас о результатах рассмотрения настоящего обращения и последующих мерах, которые будут приняты в отношении вышеуказанных лиц."





Петицию планируют отправить в Минский городской исполнительный комитет и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. За 2 часа под текстом петиции подписалось более 1000 человек.





Напомним, что коммунальные службы засыпают реагентами надпись «Не забудем», которая является народным мемориалом погибшего во время протестов Александра Тарайковского.



