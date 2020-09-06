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Арестованных телеведущих Кохно и Дудинского показали по ТВ

Известные шоумены Дмитрий Кохно и Денис Дудинский обратились к белорусам и призвали не совершать противозаконных действий. Видеообращение показали в эфире телеканала СТВ.

Накануне экс-ведущие белорусских телеканалов были задержаны за участие в несанкционированных уличных акциях.

— На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете, — говорит Дудинский в видеообращении.

— Не совершайте противозаконных действий, — призвал он.

Кохно обратился с аналогичным посылом:

— На своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести.
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