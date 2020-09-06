Арестованных телеведущих Кохно и Дудинского показали по ТВ

Накануне экс-ведущие белорусских телеканалов были задержаны за участие в несанкционированных уличных акциях.





— На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете, — говорит Дудинский в видеообращении.





— Не совершайте противозаконных действий, — призвал он.





Кохно обратился с аналогичным посылом:





— На своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести.