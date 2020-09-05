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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Инициатива взаимопомощи BY_help отчиталась о выплатах задержанным, оштрафованным, раненым и избитым белорусам

По состоянию на 4 сентября потрачено 495 772 рублей благотворительных средств.

На эти деньги оплачено 243 штрафа, компенсированы три случая работы адвокатов, оплачены 23 пребывания на сутках и сделаны 74 выплаты по медицинской помощи.

Всего на поддержку белорусов уже собрано более 2,86 млн долларов.


Если вы знаете кого-то, кто нуждается в помощи, отправьте ему ссылку на форму заявки на поддержку: bit.ly/byhelpme.

Вот здесь — вся основная информация по помощи пострадавшим после выборов.
tut.by
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