Инициатива взаимопомощи BY_help отчиталась о выплатах задержанным, оштрафованным, раненым и избитым белорусам
По состоянию на 4 сентября потрачено 495 772 рублей благотворительных средств.
На эти деньги оплачено 243 штрафа, компенсированы три случая работы адвокатов, оплачены 23 пребывания на сутках и сделаны 74 выплаты по медицинской помощи.
Всего на поддержку белорусов уже собрано более 2,86 млн долларов.
Если вы знаете кого-то, кто нуждается в помощи, отправьте ему ссылку на форму заявки на поддержку: bit.ly/byhelpme.
Вот здесь — вся основная информация по помощи пострадавшим после выборов.
22:59 05/09/2020
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