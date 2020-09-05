На эти деньги оплачено 243 штрафа, компенсированы три случая работы адвокатов, оплачены 23 пребывания на сутках и сделаны 74 выплаты по медицинской помощи.





Всего на поддержку белорусов уже собрано более 2,86 млн долларов.









Если вы знаете кого-то, кто нуждается в помощи, отправьте ему ссылку на форму заявки на поддержку: bit.ly/byhelpme.



