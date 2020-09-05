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Жерар Депардье принял православие

По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.


Французский киноактер Жерар Депардье принял православие, пройдя обряд крещения 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило французское издание Valeurs.
 
По его данным, на торжественном событии присутствовали около 30 человек, а Депардье в тот же день также стал крестным отцом маленькой девочки. 
 
По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России. 
 
Депардье неоднократно называл духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона. 
 
Напомним, ранее в Париже полицейские конфисковали скутер у актера Жерара Депардье за то, что он находился за рулем в нетрезвом виде.
telegraf.by
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