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"Минсктранс" возобновляет ежедневные рейсы до Вильнюса

Государственное предприятие "Минсктранс" возобновляет ежедневные автобусные рейсы до литовской столицы.

"Минсктранс" 10 сентября возобновляет ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту Минск-Вильнюс", - говорится в сообщении предприятия.

Из Минска автобусы будут отправляться в 11.00, из Вильнюса - в 17.30. Автобусы во время выполнения рейса будут заезжать в Ошмяны, пишет interfax.by
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