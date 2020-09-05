Видеообращение: Медицинское сообщество содрогнулось









— Медицинское сообщество содрогнулось. Как такое может сотворить человек с человеком? Чей приказ мог заставить служителей закона действовать с такой бесчеловечностью и жестокостью по отношению к мирным безоружным людям? — спрашивает детский хирург, онколог Елена Шарафанович.



