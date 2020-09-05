"Мирная и терпимая Беларусь переживает тревожное время, и от того, как мы сегодня будем действовать, зависит наше будущее", - говорится в обращении архиепископа в честь перегринации фигуры святого архангела Михаила, проходящей во всех католических храмах страны.





Кондрусевич обратился к верующим из Белостока, где сейчас находится. Полный текст его обращения приводит официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси catholic.by.





Кондрусевич напомнил, что с самого начала кризиса Костел выступал и продолжает выступать за мирное разрешение всех спорных вопросов. "Наше оружие – это Евангелие и молитва", - подчеркнул он.









"Еще святой Иоанн Павел II говорил, что единственной надеждой современного мира, который сейчас находится в конфликтах, является Божья милость. К ней мы должны обращаться перед лицом опасности разделения нашего общества, которая все больше увеличивается. Христос учит, что разделение общества не имеет будущего", - отметил глава РКЦ в Беларуси.





Также он обратил внимание на необходимость покаяния, без которого невозможно начать новую жизнь. Именно его Кондрусевич назвал базой для создания внутренней свободы.





"Мы все созданы для свободы, которую невозможно правильно понять без ответственности. Не зря святой Иоанна Павел II говорил, что свобода без ответственности ведет к анархии", - напомнил митрополит.





Кроме того, по мнению Кондрусевича, белорусскому обществу сейчас необходим дух прощения, милосердия и справедливости. "Непросто простить, но без прощения также нет будущего", - уверен он.





Говоря о своем пребывании за пределами Беларуси, глава белорусских католиков напомнил, что не может вернуться на родину вынужденно, а не по своей воле, и поблагодарил за солидарность и молитвы всех, кто его поддерживает.





"Мое сегодняшнее положение я воспринимаю, как Божье испытание, как жертву ради быстрейшего и мирного разрешения общественно-политического кризиса в нашем Отечестве и ради его мирного будущего", - заявил Кондрусевич.





Как сообщалось, в понедельник, 31 августа, архиепископ Кондрусевич возвращался из Польши, где находился в командировке. На пограничном переходе Кузница Белостокская - Брузги ему было отказано пограничной службой Беларуси во въезде в страну без объяснения причин.





Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник заявил, что Кондрусевич не был пропущен из Польши в Беларусь, поскольку "получил задание на польское стороне".





Позже Конференция католических епископов заявила, что запрет на въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, который является гражданином Республики Беларусь, противоречит действующему законодательству, пишет interfax.by





По мнению епископов, "эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снятию напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе".



