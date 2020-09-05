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Дары моря: мощнейший за полвека ураган засыпал россиян морскими деликатесами

После тайфуна «Майсак» на берег Приморья выбросило множество морских гребешков, устриц, мидий и морскую капусту.


Репортаж с побережья, усыпанного морскими деликатесами, публикует телеканал «Россия 24».

Корреспондент канала побывала на побережье Уссурийского залива, куда, вооружившись сапогами и ведрами, вышли десятки местных жителей. Они собирают моллюсков, очищают их от панцирей, чтобы заморозить впрок. По словам корреспондента, на побережье царит «атмосфера всеобщей радости и изобилия», которую разбавляет пейзаж постапокалипсиса — тайфун снес пляжные домики и раздевалки, также выбросив на берег катера.

«Майсак» оказался для Владивостока самым мощным за последние полвека ураганом. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Более 40 тысяч человек остались без света, занятия в школах были отменены.
lenta.ru
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