В учреждениях образования будут усилены меры безопасности. Поставят ОМОН в каждый класс?

Минобразования: в учреждениях образования будут усилены меры безопасности Глава Министерства образования Игорь Карпенко дал поручения, касающиеся обеспечения безопасности обучающихся, а также профессорско-преподавательского состава и прочих работников учреждений образования во время учебного процесса.