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Монастырь в Гомеле на карантине, у епископа - COVID-19

Епископ Светлогорский, викарий Гомельской епархии Белорусской православной церкви Амвросий Шевцов рассказал о том, что Никольский мужской монастырь в Гомеле закрыт на карантин, а сам архиерей заразился коронавирусом. Об этом епископ написал в открытом доступе 3 сентября на своей странице в соцсети:

- Дорогие братья и сестры! В связи с тем, что мой тест на COVID-19 оказался положительным, и для того, чтобы не подвергать прихожан опасности, Никольский мужской монастырь в Гомеле закрывается на карантин до 19 сентября включительно. Мое самочувствие хорошее. Братия обители сдали тесты на COVID-19. Все чувствуют себя хорошо. Просим ваших молитв о всей братии и отнестись с пониманием к создавшейся ситуации. Берегите себя и своих близких!

Также православные верующие рассказали о том, что женский монастырь в Гомеле тоже закрыт на карантин.

Официально в Беларуси на 4 сентября выздоровели и выписаны 71 тыс. 510 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 72 тыс. 485 человек с положительным тестом на COVID-19. По официальным данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умер 701 пациент.

Дорогие братья и сестры! В связи с тем, что мой тест на COVID-19 оказался положительным, и для того, чтобы не подвергать...

Опубликовано Amvrosiy Shevtsov Четверг, 3 сентября 2020 г.
Katolik.life
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