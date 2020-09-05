Монастырь в Гомеле на карантине, у епископа - COVID-19

- Дорогие братья и сестры! В связи с тем, что мой тест на COVID-19 оказался положительным, и для того, чтобы не подвергать прихожан опасности, Никольский мужской монастырь в Гомеле закрывается на карантин до 19 сентября включительно. Мое самочувствие хорошее. Братия обители сдали тесты на COVID-19. Все чувствуют себя хорошо. Просим ваших молитв о всей братии и отнестись с пониманием к создавшейся ситуации. Берегите себя и своих близких!





Также православные верующие рассказали о том, что женский монастырь в Гомеле тоже закрыт на карантин.





Официально в Беларуси на 4 сентября выздоровели и выписаны 71 тыс. 510 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 72 тыс. 485 человек с положительным тестом на COVID-19. По официальным данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умер 701 пациент.