В административном процессе против Поликарповой выяснилось, что девушек зовут Мария Мазуркевич и Дарья Бондарчук. Сейчас на Поликарпову завели уголовное дело. Защищаясь от удушающего приёма, женщина укусила одну из сотрудниц милиции. Hrodna.life нашел информацию о Мазуркевич и Бондарчук на официальных страницах МВД Беларуси.

Красота особого назначения

В 2019 эти девушки из ОМОНа рассказывали о себе в репортаже «Сила и красота», приуроченном к 8 марта.

Мария Мазуркевич: «Дома я совсем другая. Любящая жена, заботливая мама»

«Мой отец тоже военный, мне всегда хотелось пойти по его стопам. Также привлекала специфика службы, форма нравится. Отговаривала мама, говорила, что это не женская работа, что она не так представляет свою единственную дочь. Но я решилась и сделала свой выбор самостоятельно, — говорит в репортаже Мазуркевич. — …Очень люблю свою службу и готова выполнять все поставленные задачи».









Мария Мазуркевич — выпускница юридического факультета Гродненского государственного университета (ГрГУ). В 2016 здесь же заочно закончила магистратуру. Сейчас учится в аспирантуре, пишет кандидатскую диссертацию.





В ОМОНе служит с 2010 года. За время службы вышла замуж. Муж Марии, Денис, служит в патрульно-постовой службе милиции (ППСМ) Октябрьского РОВД. Раньше он тоже был ОМОНовцем. Семья воспитывает двоих детей.





Еще один репортаж о Марии Мазуркевич был опубликован на сайте МВД 5 мая 2020 года. Сейчас сайт заблокирован, но текст доступен в официальной группе МВД в социальной сети «ВКонтакте».





«Хорошая дочь, заботливая мама, любящая супруга, хранительница домашнего очага и уюта, сотрудница силового подразделения, аспирантка, легкоатлетка, автоледи. Мария Мазуркевич — яркий пример того, как при огромном желании можно найти время на всё!» — пишет о героине журналистка Ирина Заговора.





Дарья Бондарчук. Скрин из видеорепортажа «Сильная красота»

Дарья Бондарчук: «Знала, куда шла. Страшно не было никогда»

Дарья служит в ОМОНе 6 лет. В 2018 году, в честь 30-летнего юбилея белорусского ОМОНа, ее наградили нагрудным знаком «За самаадданую службу» II степени. Родителям молодых сотрудников вручили приветственные адреса. Один из них получила мама Дарьи, Наталья Степановна Бондарчук. Автор публикации о торжественном событии — Максим Базыленко из пресс-службы УВД Гродно.





В фильме о сильной красоте закадровый голос рассказывает историю Бондарчук: «До прихода в подразделение особенными физическими способностями не обладала. Зато точно знала — хочет служить именно в отряде милиции особого назначения».





«Я всю жизнь знала, что ОМОН — это моё всё. Сразу после школы, еще не подавая документы, я пришла в отряд и сказала, что хочу здесь служить. Мне, конечно, сразу отказали, потому что я была несовершеннолетняя. После того, как я подала документы и меня зачислили в Академию [МВД], в декабре 2012 года мне позвонили из кадров отряда и предложили прийти, будут рассматривать мою кандидатуру, — рассказывала Бондарчук. — …У нас есть такая служба, подразделение ОСП [общей спортивной подготовки], там нас обучают приемам задержания, самообороне, броскам, поэтому чувствую себя на маршруте уверенно».





В 2019 году Дарья вышла замуж. «Избранник против службы в отряде ничего не имеет. Уверенности и бойкости Дарье не занимать», — говорит закадровый голос. Дарья уточняет: «Иногда бывает нелегко. Девушки тоже капризничают, особенно я. Но в общем мне все нравится».





После произошедшего на акциях протеста Мазуркевич и Бондарчук удалили свои аккаунты из Instagram, в чем убедился корреспондент Hrodna.life.

«Заткни е****, с***!»

Марина Поликарпова рассказала, что конфликт с сотрудницами ОМОНа возник в машине, куда ее привели после задержания.





«Они начали вдвоем меня метелить, куда попадало. Лицо мне разбили. У меня были очки, была рана. Потом я старалась лицо прикрыть, потому что я работаю в аптеке. Как я пойду на работу с разбитым лицом? Я же не думала, что меня на трое суток посадят», — рассказала Поликарпова журналисту «Радыё Свабода».













Синяки на руках Поликарповой через три дня после задержания









«Мне надо было руки за спину заломать. Она (сотрудница ОМОН) начала меня душить. Я голову опустила. Кто же даст себя душить? Я ее за руку и укусила. Когда была очная ставка, мой адвокат спросила у милиционерки: „А где ваши повреждения? Я никаких повреждений на вас не вижу. А Марина Николаевна вся синяя“. Вторая сказала, что я ей поцарапала лоб».





Марина Поликарпова отсидела трое суток за административное правонарушение. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по статье 366 УК (Hасилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

«Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка»

В официальном Telegram-канал Следственного комитета 3 сентября писали, что за август зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности. Возбуждено 23 уголовных дела. По остальным материалам проводится проверка.





Последняя информация о заявлениях граждан, пострадавших от действий силовиков, была официально опубликована 17 августа. «Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания».





Информации о возбуждении дел в отношении сотрудников силовых структур Следственный комитет не дает. Комментарии заканчивает стандартной фразой: «Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка».



