Телеграм-канал: Портал TUT.BY могут лишить лицензии СМИ
В Беларуси могут заблокировать работу портала TUT.BY с возможным лишением его лицензии СМИ.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский политтехнолог Владислав Рогимов.
«По информации из источника в АП Белоруссии правительство этой страны рассматривает вопрос о проведении обысков и предпримет попытку парализовать работу белорусского информационного-сервисного интернет-портала TUT.BY с возможным лишением его лицензии СМИ», - сообщил Рогимов.
Отметим, что в Беларуси власти массово лишили аккредитации сотрудников иностранных СМИ, освещающих ситуацию в республике. С запретом на работу уже столкнулись журналисты Би-би-си, Reuters, «Радио Свобода», AFP и другие. Плюс к этому, Мининформ заблокировал ряд белорусских интернет-СМИ.
"Белорусский партизан"
10:39 05/09/2020
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