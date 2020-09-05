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Телеграм-канал: Портал TUT.BY могут лишить лицензии СМИ

В Беларуси могут заблокировать работу портала TUT.BY с возможным лишением его лицензии СМИ.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский политтехнолог Владислав Рогимов.

«По информации из источника в АП Белоруссии правительство этой страны рассматривает вопрос о проведении обысков и предпримет попытку парализовать работу белорусского информационного-сервисного интернет-портала TUT.BY с возможным лишением его лицензии СМИ», - сообщил Рогимов.

Отметим, что в Беларуси власти массово лишили аккредитации сотрудников иностранных СМИ, освещающих ситуацию в республике. С запретом на работу уже столкнулись журналисты Би-би-си, Reuters, «Радио Свобода», AFP и другие. Плюс к этому, Мининформ заблокировал ряд белорусских интернет-СМИ.
"Белорусский партизан"
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