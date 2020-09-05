Для белорусов действует особый режим въезда в Украину

Дмитрий Кулеба, В Украине действует упрощенная процедура для въезда в страну граждан Беларуси. Это значит, что они смогут попасть в Украину несмотря на то, что Кабинет министров распорядился закрыть границы для иностранцев. Об этом в пятницу, 4 сентября, в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал министр иностранных дел сообщает РБК.









"Мы сразу заявили четко свою позицию, что в этой тяжелой ситуации мы будем поддерживать белорусское общество. И поэтому даже на фоне введения запрета на въезд иностранцев у нас действует преференциальный режим для допуска граждан Беларуси на территорию Украины", - сказал Кулеба.







