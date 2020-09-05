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Для белорусов действует особый режим въезда в Украину

В Украине действует преференциальный режим допуска белорусов в страну Кабинет министров Украины из-за коронавируса закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

В Украине действует упрощенная процедура для въезда в страну граждан Беларуси. Это значит, что они смогут попасть в Украину несмотря на то, что Кабинет министров распорядился закрыть границы для иностранцев. Об этом в пятницу, 4 сентября, в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулебасообщает РБК.


"Мы сразу заявили четко свою позицию, что в этой тяжелой ситуации мы будем поддерживать белорусское общество. И поэтому даже на фоне введения запрета на въезд иностранцев у нас действует преференциальный режим для допуска граждан Беларуси на территорию Украины", - сказал Кулеба.
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