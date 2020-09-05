Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке

Видео с пародией было опубликовано в аккаунте шоу «Вечерний Ургант» в Twitter.





На кадрах шоумен одет в кепку и костюм, а в руках у него игрушечный автомат. Он идет по коридору в сопровождении комика Дмитрия Хрусталева, который пародирует сына Лукашенко — Николая. На Хрусталеве надета каска цвета хаки и бронежилет, в руках у него также игрушечное оружие.





«Мощно ворвались в новый сезон», — говорится в сообщении, опубликованном вместе с видео.



