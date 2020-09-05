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Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.

Видео с пародией было опубликовано в аккаунте шоу «Вечерний Ургант» в Twitter.

На кадрах шоумен одет в кепку и костюм, а в руках у него игрушечный автомат. Он идет по коридору в сопровождении комика Дмитрия Хрусталева, который пародирует сына Лукашенко — Николая. На Хрусталеве надета каска цвета хаки и бронежилет, в руках у него также игрушечное оружие.

«Мощно ворвались в новый сезон», — говорится в сообщении, опубликованном вместе с видео.
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