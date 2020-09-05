











В этом году в Брестской области от отравления грибами погибли три человека, сообщили БелТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





Среди них – 9-летняя девочка из Пинска, которая поступила в больницу с острым пищевым отравлением неуточненной этиологии. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Минск, где прооперировали, но спасти не смогли.Рассматриваемая причина отравления – случайное употребление в пищу бледной поганки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.



