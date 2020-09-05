















Как сообщает радиостанция RMF24, делом занимается Мазовский местный отдел Управления по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры. Расследование поручено Агентству национальной безопасности.





Имена двоих из них — Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий, личность третьего не разглашается.





Витольда и Каспера схватили на улице после выхода из ресторана в центре Минска. Сразу началось избиение. Затем их доставили в «полицейский участок», где более 15 часов держали в подвале спортзала. В помещении с ними находились несколько сотен человек.





«Я думаю, что тысяча человек прошла через это место мирно», - сказал Каспер. Оба отметили, что их польское происхождение было поводом для дополнительных репрессий. Все их просьбы встречались смехом.





Затем их перевели в тюрьму в Жодино. В тюрьме условия были лучшее: трехразовое питание, туалет, вода, хотя камеры были переполнены – 24 человек на шесть кроватей.





Поляки были освобождены 13 августа, а 14 августа перевезены в Польшу.