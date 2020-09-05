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Польская прокуратура расследует пытки и избиения белорусскими силовиками польских граждан

Польская прокуратура начала расследование по факту ареста, избиения и пыток трех граждан Польши в Беларуси. Поляков задержали в Минске 9 августа.





Как сообщает радиостанция RMF24, делом занимается Мазовский местный отдел Управления по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры. Расследование поручено Агентству национальной безопасности.

Имена двоих из них — Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий, личность третьего не разглашается.

Витольда и Каспера схватили на улице после выхода из ресторана в центре Минска. Сразу началось избиение. Затем их доставили в «полицейский участок», где более 15 часов держали в подвале спортзала. В помещении с ними находились несколько сотен человек.

«Я думаю, что тысяча человек прошла через это место мирно», - сказал Каспер. Оба отметили, что их польское происхождение было поводом для дополнительных репрессий. Все их просьбы встречались смехом.

Затем их перевели в тюрьму в Жодино. В тюрьме условия были лучшее: трехразовое питание, туалет, вода, хотя камеры были переполнены – 24 человек на шесть кроватей.

Поляки были освобождены 13 августа, а 14 августа перевезены в Польшу.
АФН
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