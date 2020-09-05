На этом и предудущем видео было видно, что у Александра Тарайковского в руках ничего нет. Хотя в первые дни после убийства милиция утверждала: 34-летний минчанин погиб от взрыва неизвестного устройства, которое якобы хотел бросить в сторону силовиков.





Сейчас на новом ролике также виден второй выстрел в сторону Александра Тарайковского. Стреляет силовик, стоящий слева от него. После этого выстрела Тарайковский, на майке которого уже видно пятно крови, падает.

"Главное, что мы увидели на этом ролике, — второй выстрел в сторону Александра Тарайковского. Стреляет силовик, стоящий слева от него. После этого выстрела Тарайковский, на майке которого уже видно большое пятно крови, падает", - говорят в редакции Еврорадио. - В нашем ролике момент повторяется дважды. Первый раз — as is, так, как это было снято. Второй — с увеличением и замедлением.









Жена Александра опознала его на этих кадрах.





По официальной версии, которую распространила пресс-служба МВД, мужчина якобы хотел бросить в силовиков самодельную взрывчатку, от которой и погиб. Очевидцы смерти Александра опровергают версию МВД.





Проанализировав видео тех событий, исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) пришла к выводу, что Александра могли убить бойцы спецназа КГБ «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз», пишет Белсат.





Как известно, уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского до сих пор не было возбуждено.











