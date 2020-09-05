Сейчас он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского, как оказалось, по уголовному делу проходит и его жена Надежда Зеленкова. Женщина на седьмом месяце беременности.





Фото: kyky.org





— Сегодня Александру предъявлено обвинение, мера пресечения остается прежней — заключение под стражей. Было подано ходатайство об изменении меры пресечения, ждем ответ, — комментирует TUT.BY адвокат Елена Денис.





У нее, как и других участников, взята подписка о неразглашении, поэтому узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют Александру Василевичу, невозможно.





— Мой подзащитный чувствует себя хорошо, много читает, занимается спортом, насколько это возможно в тех условиях, и передает всем привет. Конечно, Александр переживает за свой бизнес и готов себя защищать.





Пишите ему письма, это очень важно! Эта такая поддержка, которая дает понять: человек не забыт, о нем помнят. 14 сентября у Александра день рождения, уже сейчас ему можно отправить поздравление.





Известный бизнесмен Александр Василевич этим летом задерживался дважды. Первый раз, когда пришел в КГБ подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда поход в официальное учреждение закончился судом, Василевичу дали 14 суток, якобы он «активно участвовал в несанкционированном митинге» и кричал: «Свободу Бабарико!».





Александр с протоколом не согласился, отбыл административный арест в изоляторе, вышел на свободу и снова был задержан. На этот раз в офис рекламного агентства пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля. Кроме этого, двое сотрудников в штатском приходили к теще Василевича «для беседы».





К Александру Василевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бизнесмен владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь.





Вопросы у правоохранительных органов появились не только к Александру, но и к его жене Надежде Зеленковой. Она владеет собственным бизнесом (Red Graphic). С женщины взята подписка о неразглашении материалов дела, поэтому уточнить суть претензий силовиков мы не можем.





— В отношении Надежды возбуждено уголовное дело, на сегодняшний день она подозреваемая, — прокомментировала TUT.BY адвокат Мария Добротворская.





Надежда Зеленкова находится на седьмом месяце беременности, после задержания мужа она пообещала защищать его и собственный бизнес, как можно больше времени уделять дочери и подготовке к родам, которые должны пройти в конце ноября.