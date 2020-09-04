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Блогера Павла Спирина задержали в Минске. В квартире прошел обыск

4 сентября в Минске задержали блогера Павла Спирина. В его квартире прошел обыск, сообщает TUT.by.

Начиналось действо, как в плохом детективе: пропал свет. Жена блогера Ирина рассказала, что около 8:30 утра в их квартире пропало электричество. Женщина открыла входную дверь, чтобы посмотреть, все ли в порядке в электрощитке, и тут же в квартиру ворвались три человека. По словам женщины, двое были в гражданской одежде, а третий в черной форме и балаклаве. Они сразу нацепили на Спирина наручники и вызвали группу для обыска.

У Спирина конфисковали ноутбук, микрофон, телефон, фотоаппарат и навигатор.


Сообщается, что Спирина задержали по уголовному делу по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности). Дело было заведено в связи с фильмом Павла Спирина "Грань", который рассказывает о наркоторговле в Беларуси.

Этот фильм внесен в Беларуси в список эстремистских материалов. 
Спирина задержали пока что на трое суток. 
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