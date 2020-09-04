Официальный сайт Министерства внутренних дел Беларуси по техническим причинам не работает, сотрудники управления "К" выясняют, кто мог предпринять попытку внедрения вредоносных программ, сообщили в ведомстве.





"Мы не исключаем хакерскую атаку", – цитирует sputnik.by пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.













По ее словам, была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов министерства.

Как пишет «Наша Нива» и сообщает телеканал «Белсат», неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. "В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем", – сказала Чемоданова.





В МВД попросили граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно.





А РБК пишет , согласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа».

После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».



Как ранее сообщалось, в четверг 3 сентября на электронной странице ведомства появилась фейковая информация, касающаяся президента и главы МВД, после чего ресурс перестал работать. МВД уже начало проверку по данному факту по признакам ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации).







