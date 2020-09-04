Сайт МВД подвергся хакерской атаке. Подробности уточняют, но Караев уже объявлен в розыск
В настоящее время специалисты занимаются устранением проблем, вызванных действием вредоносными программами.
Официальный сайт Министерства внутренних дел Беларуси по техническим причинам не работает, сотрудники управления "К" выясняют, кто мог предпринять попытку внедрения вредоносных программ, сообщили в ведомстве.
"Мы не исключаем хакерскую атаку", – цитирует sputnik.by пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.
По ее словам, была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов министерства.
Как пишет «Наша Нива» и сообщает телеканал «Белсат», неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.
"В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем", – сказала Чемоданова.
В МВД попросили граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно.
А РБК пишет, согласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа».
После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».
Как ранее сообщалось, в четверг 3 сентября на электронной странице ведомства появилась фейковая информация, касающаяся президента и главы МВД, после чего ресурс перестал работать. МВД уже начало проверку по данному факту по признакам ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации).
"Белорусский партизан"
21:41 04/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение