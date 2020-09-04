Некоторые телеграм-каналы собощают, что часть студентов МГЛУ и

студенты в одном из корпусов БГУИР устроили акцию в поддержку своих коллег из "Иняза". Они собрались внутри здания, заполнив все лестничные пролеты, включили "лявониху", другие песни и скандировали "Жыве Беларусь".





Некоторые телеграм-каналы собощают, что часть студентов МГЛУ и БНТУ собираются пройти маршем по городу в знак протеста против милицейского беспредела. Они скандируют «один за всех и все за одного!», пишет telegraf.by





Ранее студенты МГЛУ добились встречи с ректором университета. Наталья Баранова заявила, что во всём (в нападении бойцов ОМОН на студентов прямо внутри здания университета — ред.) виновато МВД Беларуси.





«Вы передайте, пожалуйста, что ребята шутят с огнем», — передала слова замминистра МВД ректор МГЛУ Наталья Баранова студентам. Ей пришлось уйти из аудитории под крики «Позор».









Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что студентов в МГЛУ задерживал не ОМОН, а сотрудники милиции.





«Задерживали в рамках административного процесса. Не за правонарушения сегодняшнего дня, а за совершенные ранее», — уточнила представительница МВД.





Тем временем стало известно, что задержанных сегодня студентов МГЛУ вернули в университет. На всех составили протоколы за «несанкционированное мероприятие» (арт. 23.34 КоАП РБ). Под университетом продолжается акция солидарности.



