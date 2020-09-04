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Генпрокуратура угрожает родителям СОПом за домашнее обучение

Генпрокуратура отреагировала на распространение призывов к родителям о переводе детей на домашнее обучение: в таких случаях государство организует "защиту" ребенка в рамках правового механизма предупреждения семейного "неблагополучия".


Основанием для принятия мер будет считаться воспрепятствование родителями получению детьми общего среднего образования в любой его форме. А это один из критериев социально опасного положения, что закреплено постановлением Совмина № 22 «О признании детей находящимися в социально опасном положении», пишет officelife.

Генпрокуратура напоминает, что получение общего среднего образования на дому предусмотрено только для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать школу.

Также Кодекс для одаренных и талантливых учащихся допускает возможность обучения на дому на основе индивидуального учебного плана, разрабатываемого учреждением общего среднего образования. При этом уважительность причины подтверждается документально.
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