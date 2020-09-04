На основе полученной информации ученые выдвинули гипотезу о ключевой роли брадикининового шторма в развитии коронавирусной инфекции.





Штормы — это лавинообразные реакции организма на дисбаланс определенных соединений остатков аминокислот (пептидов), в результате которых их количество экспоненциально увеличивается, собственные органы и системы тела начинают его уничтожать.





Цитокины — это сигнальные молекулы, которые позволяют согласовать действия клеток иммунной, эндокринной и нервной систем. При заболевании COVID-19 существует риск излишней выработки цитокинов некоторыми тканями, что приводит к непропорционально сильной реакции лимфоцитов, атакующих все клетки на своем пути.





Ученые полагают, что одной из причин подобного поведения организма, вероятнее всего, является косвенно запущенный другой «шторм», вызванный чрезмерным количеством брадикинина.





Это соединение в организме, как правило, отвечает за расширение кровеносных сосудов и проницаемость их стенок. Когда Covid-19 попадает в организм, он стимулирует выработку данного пептида даже в тех клетках, которым это обычно не свойственно. В результате кровеносные сосуды начинают обильно выделять жидкость в окружающие ткани, что, в том числе, приводит и к ее накоплению в легких.





Работа ученых из Оак-Риджской лаборатории открывает новую главу в исследовании коронавируса. Немаловажным фактором является согласованность ее выводов с рядом ранее опубликованных статей, среди которых несколько раз высказывалось мнение, согласно которому COVID-19 является не респираторным заболеванием, а болезнью сердечно-сосудистой системы.









Наконец, исходя из новых данных, при терапии коронавирусной инфекции могут оказаться эффективными препараты, ранее одобренные для лечения состояний, которые связаны с избытком брадикинина. А это достаточно простые и распространенные медикаменты.





Исследователи подчеркивают, что это всего лишь гипотеза и она требует еще множества проверок, без которых применение ее следствий на живых пациентах недопустимо. Брадикининовый шторм объясняет очень многое в «поведении» SARS-CoV-2. Начиная от механизмов заражения и развития заболевания, заканчивая тем, почему людям нередко становится только хуже при искусственной вентиляции легких. Дело в том, что развитие такого «шторма» приводит и к повышенной выработке гилауроновой кислоты, которая превращает жидкость в легких в желе, намертво закупоривающее альвеолы, неважно, сколько слорода поступает в дыхательную систему, если она на микроуровне не способна его поглотить.