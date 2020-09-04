После взлома сайта МВД легли и региональные сайты милиции





Вчера неизвестным удалось разместить на официальном сайте Министерства внутренних дел информацию о розыске Александра Лукашенко и министра МВД Юрия Караева. Хотя, судя по скриншотам, хакеры смогли поместить этих граждан только в раздел пропавших без вести, в графу дополнительных сведений внесли данные о том, что они обвиняются «в военных преступлениях» против белорусского народа.





В результате МВД отключило взломанный сайт министерства, а также и все связанные с ним сайт региональных управлений. Сколько времени продлится такой локаут — неизвестно. Последний материал на сайте УВД Витебского облисполкома был опубликован вчера после обеда.





Напомним, что в 2011 году сайт Управления внутренних дел Витебского облисполкома был взломан группой хакеров из Туниса. Тогда эта площадка работала под управление одной из популярных бесплатных CMS и не была технически связана с сайтом МВД.