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Университетские свободы: ОМОН пришел в МГЛУ и жестко задержал студентов прямо в холле

ОМОН пришел в лингвистический университет и начал задерживать студентов прямо в холле на первом этаже.

С 1 сентября студенты собираются там каждый день, отмечает Еврорадио.



Правозащитный центр «Весна» сообщает как минимум о двух задержанных.

Вслед за БНТУ медуниверситетом, МГЛУ стал третьим университетом, руководство которого пригласило к себе "людей в черном".
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