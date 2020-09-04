С 1 сентября студенты собираются там каждый день, отмечает Еврорадио











Правозащитный центр «Весна» сообщает как минимум о двух задержанных.





Вслед за БНТУ медуниверситетом, МГЛУ стал третьим университетом, руководство которого пригласило к себе "людей в черном".