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Гоа открывается для туристов: без ПЦР-теста и карантина

Популярное у туристов направление — Гоа — открывается для иностранцев. Приезжающим не нужно проходить тестирование на COVID-19 по прибытии.


Кроме того, нет необходимости предоставлять отрицательный сертификат или соблюдать самоизоляцию. Также не будет никаких ограничений на межштатные поездки, сообщает traveldailymedia.com со ссылкой на главного министра Гоа Прамод Савант.

Государство также открыло бары, однако нужно соблюдать меры предосторожности: социальное дистанцирование, ношение масок, будут проверять температуру. Рестораны и кафе уже открыты, и отели тоже вернулись в бизнес. За исключением пляжных лачуг и казино, Гоа теперь открыт для путешественников. Пляжные хижины останутся закрытыми и, скорее всего, откроются после Муссона в октябре.
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