+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Иваново остановили россиянина с черной маской и топором в рюкзаке. Мужчина при задержании порезал оперативника

Милиционер получил проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди. Он госпитализирован. Россиянин – в ИВС.

В Иваново задержан гражданин России, который ножом ранил милиционера, сообщает пресс-служба МВД.

Информацию о том, что мужчина собирается совершить особо тяжкое преступление, правоохранители получили 3 сентября. Им стало известно, что россиянин собирается в Иваново. Оперативники поймали 54-летнего мужчину на железнодорожной станции, но так просто милиционерам он не сдался: россиянин достал из потайного кармана нож и набросился на правоохранителей. Один из сотрудников получил проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди. Тем не менее, его задержали.


При осмотре в его рюкзаке нашли топор, черную маску, отмычки и продукты питания.

К слову, он уже был судим за совершенное преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из страны. Кроме того, он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства.

Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]