В Иваново задержан гражданин России, который ножом ранил милиционера, сообщает пресс-служба МВД.





Информацию о том, что мужчина собирается совершить особо тяжкое преступление, правоохранители получили 3 сентября. Им стало известно, что россиянин собирается в Иваново. Оперативники поймали 54-летнего мужчину на железнодорожной станции, но так просто милиционерам он не сдался: россиянин достал из потайного кармана нож и набросился на правоохранителей. Один из сотрудников получил проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди. Тем не менее, его задержали.









При осмотре в его рюкзаке нашли топор, черную маску, отмычки и продукты питания.





К слову, он уже был судим за совершенное преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из страны. Кроме того, он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства.





Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.







