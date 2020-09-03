Задержание членов ОПГ в Витебске. Кадр из оперативного видео





Как уверяют в 7-го управлении по Витебской области ГУБОПиК МВД, криминальное сообщество сколотили 33-летний и 39-летний витебляне. С апреля 2019 года ОПГ занималась мошенничеством при оформлении в кредит дорогостоящей бытовой техники и мобильных телефонов.





Злоумышленники подыскивали злоупотребляющих спиртным людей и за небольшое вознаграждение использовали их паспорт для приобретения в кредит или рассрочку гаджетов. Владельца паспорта уверяли, что будут рассчитываться с банком, однако и не думали платить, а полученную технику перепродавали.





ОПГ постоянно наращивала количество членов, также росли и обороты преступной деятельности. Когда участников группы задержали, в ее послужном списке значилось уже более 180 криминальных эпизодов.





Часть полученных преступным путем денег члены банды успели потратить на покупку автомобилей. Следственный комитет возбудил в отношении участников ОПГ 30 уголовных дел, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.