







Актриса Алла Леная уволилась из Гомельского облдрамтеатра по собственной инициативе. Об этом она сообщила в соцсетях, пишет tut.by





По словам актрисы, последней каплей, которая привела к увольнению, стало непонимание.





— Мне непонятно как можно работать в театре, когда того, на что я равнялась, больше нет! Их уволили! Я имею в виду Купаловский театр. Это не говорит, конечно, что я не люблю другие театры, просто этот любила чуть больше.





Как можно на сегодняшний день участвовать в Национальной [театральной] премии (а наш театр заявлен в ней в этом году)?





Как можно отмолчаться коллективу и не выступить против насилия? Это сделали лишь семь человек нашего театра (14 августа семь сотрудников театра разместили в сети видеообращение «Мы беларусы. Мы супраць гвалту». — Прим.). Ни в коем случае не хочу кого-то обвинить. Каждый волен выбирать. И, может быть, я не права. Но когда с этим ужасом столкнулся мой брат, то это, наверное, трудно понять кому-то другому (…). И просто мне трудно работать с такими непонятными ощущениями в коллективе, который, наверное, меня не понимает и не поддерживает. Напомню: какая-то часть была со мной солидарна, и это не только актеры.





Но главное — я не разлюбила театр…





Как уточнила Леная изданию «Флагшток», ее брата задержали 9 августа.





— До акции он даже не дошел. В течение пяти суток мы не знали, где он. Он живет в Солигорске, шахтер. Осудили на 15 суток, из которых отсидел пять. Ему 52 года. Был избит ОМОНом.





Планов на ближайшее будущее у актрисы пока нет.





— Если так и дальше будет развиваться ситуация, то вряд ли я когда-нибудь вернусь в театр, — говорит «Флагштоку». — Я боролась с той системой, которую нам предлагало руководство. Нам пытались не платить командировочные, мы покупали за свои деньги и реквизит, и колготки, хоть это считается частью костюма. Протоколы профсоюзных собраний — в искаженном виде. Вот такая система приводит к тому, что мы имеем сейчас. И если ничего не изменится, в театр я не вернусь. Всем удобно, чтобы на должностях были послушные, а не творческие или талантливые люди.





Алла Леная окончила Белорусский государственный университет культуры (мастерская Модеста Абрамова). Работала в Гомельском облдрамтеатре с 2003 года.