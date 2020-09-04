Лукашенко показал свою коллекцию картин





Войдя в один их холлов дворца Независимости, Лукашенко подвел российского премьера к картинам и стал рассказывать:

— Вот моя школа, одно из зданий, вот дом, где я рос с мамой.

Кстати, родительский дом Александра Лукашенко, по его собственным словам, сейчас переделан и отличается от того, что был раньше.





Но особую гордость у Александра Григорьевича вызывает холст с криницей:

— Дед мой, в 1917-м году построил эту криницу. Через 100 лет я нашел сруб в земле. Вытащил оттуда сруб.

Кстати, криница про которую рассказывает Лукашенко называется «Трофимова купель». Трофимом звали деда Александра Лукашенко.

Между прочим, криница эта — с купелью. Лукашенко водил туда окунаться президента России Владимира Путина и экс-премьера России Дмитрия Медведева.