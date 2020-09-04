+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Митрополит Кондрусевич: все мы требуем перемен

В Минском кафедральном соборе 3 сентября состоялась совместная молитва о возвращении в Беларусь митрополита Тадеуша Кондрусевича, которого власти не пускают на родину пишет catholic.by.

Митрополит Кондрусевич: все мы требуем перемен
Также было зачитано обращение архиепископа из изгнания.

«Сердечно приветствую вас всех, кто собрался в минской архикафеде Пресвятого имени Марии на молитву в интенции разрешения общественно-политического кризиса в нашей стране, который продолжается уже четвертую неделю, и моего скорейшего возвращения на родину к своей пастве. Благодарю за память и молитвы как в интенции нашего общего Отечества, так и за меня, — пишет Кондрусевич. —

Все мы, епископы, священники, монашествующие, миряне и общество в целом требуем перемен.

Стоячая вода портится и не годится для питья. Вместе с тем, проточная вода является здоровой. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit - «Кто не идет вперед, возвращается назад».

Мы призваны развиваться, это означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир добрым, но заповедал людям его совершенствовать, что должно происходить во всех сферах нашей жизни.

Оказавшись в сложной, невиданной доселе в нашей истории ситуации, Беларусь требует прежде всего ответственного духовного подхода, который основывается на принципах Евангелия и социального учения Церкви. Нам необходимо решать не только политические, экономические и общественные проблемы, но и духовные.

Пока общество не будет придерживаться базовых моральных норм, основной из которых является принцип никому не делать того, чего не хочешь сам, оно не сможет решить своих проблем и гармонично развиваться.

А для этого прежде всего нужна молитва, которая имеет силу «достучаться» до небес. Во времена воинствующего атеизма на протяжении трех поколений наш народ усердно молился и получил Божий дар свободы. Теперь необходимо продолжать молиться, чтобы согласно Божьей воле пользоваться этим даром.

Свобода - это не только дар, но одновременно и ответственность. Божий закон нам дан не для того, чтобы его изменять, но чтобы он нас изменял к лучшему.

От всего сердца благодарю за память и молитвы в интенции нашего Отечества и моей скромной персоны. Надеюсь, что проблемы, с которыми столкнулась Беларусь, будут решены мирным путем. Также надеюсь на мое скорое возвращение на родину, чтобы снова быть вместе с вами и служить Церкви в Беларуси непосредственно, а не из-за рубежа.

Совместными усилиями и с Божьей помощью сделаем все возможное для того, чтобы наша родина развивалась в правде, справедливости и взаимной любви, превышающей все», — написал Кондрусевич.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]