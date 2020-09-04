2 сентября в Минске задержали ведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Видео задержания Кохно попало в сеть, его довольно жестко задерживали около 10 силовиков.

На эти события в своем Facebook отреагировал Александр Патлис.





- Как можно молчать, когда достойных и лучших, заламывая руки, кладут лицом в пол. А потом судят и дают сроки за право. данное Богом. Право отличать ложь от правды, сочувствовать униженным, изнасилованным и убитым. Не молчать и воспользоваться единственным, что осталось у Беларуского народа - ГОЛОСОМ, - написал музыкант (Прим.: стиль и орфография сохранены).





Далее он обратился к арестованным Дудинскому и Кохно:





- В вас больше смелости и чести, чем в тех, кто вас задерживал. Они бесчинствуют, потому что правда как соль разъедает их гнилые души. Их дети будут их стыдиться, а ваши вами - ГОРДИТЬСЯ !!! Вы, как и сотни других неравнодушных - ЦВЕТ нашей нации. Ваши жены (Катерина Раецкая и Надежда Кохно) пример многим. Мы с вами, вы не одни, - поддержал их Патлис.





Пост музыканта поддержали более 700 пользователей сети, они поставили "Нравится" или "Мы вместе". Еще более 30 человек написали в комментариях слова поддержки и солидарности.