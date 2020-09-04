+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

«В вас больше смелости, чем в тех, кто вас задерживал»: Музыкант Александр Патлис поддержал задержанных Дудинского и Кохно

Слова поддержки белорусский музыкант написал на своей странице в Facebook.


2 сентября в Минске задержали ведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Видео задержания Кохно попало в сеть, его довольно жестко задерживали около 10 силовиков.

В четверг, 3 сентября, прошли суды - и Дудинскому, и Кохно дали по 10 суток, пишет "Комсомольская правда".

На эти события в своем Facebook отреагировал Александр Патлис.

- Как можно молчать, когда достойных и лучших, заламывая руки, кладут лицом в пол. А потом судят и дают сроки за право. данное Богом. Право отличать ложь от правды, сочувствовать униженным, изнасилованным и убитым. Не молчать и воспользоваться единственным, что осталось у Беларуского народа - ГОЛОСОМ, - написал музыкант (Прим.: стиль и орфография сохранены).

Далее он обратился к арестованным Дудинскому и Кохно:

- В вас больше смелости и чести, чем в тех, кто вас задерживал. Они бесчинствуют, потому что правда как соль разъедает их гнилые души. Их дети будут их стыдиться, а ваши вами - ГОРДИТЬСЯ !!! Вы, как и сотни других неравнодушных - ЦВЕТ нашей нации. Ваши жены (Катерина Раецкая и Надежда Кохно) пример многим. Мы с вами, вы не одни, - поддержал их Патлис.

Пост музыканта поддержали более 700 пользователей сети, они поставили "Нравится" или "Мы вместе". Еще более 30 человек написали в комментариях слова поддержки и солидарности.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]