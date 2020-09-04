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Россия может открыть границу с Беларусью после визита Лукашенко

Россия может открыть границу с Беларусью уже в ближайшие 2 недели и произойдет это, скорее всего, во время визита Лукашенко в Москву





"Решение об открытии границы может быть принято уже во время визита Александра Лукашенко в Москву в течение ближайших двух недель", - утверждает зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, которого цитирует газета «Известия».

По его словам, «будут даны поручения министрам транспорта обеих стран подготовить все необходимые меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии».

Речь также идет о возобновлении авиаперевозок.
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